Brexit Verschiebung auf 30. Juli klappt nur mit Deal

14. März 2019 , aktualisiert 14. März 2019, 20:08 Uhr

Im britischen Unterhaus hat eine Mehrheit gegen ein erneutes Brexit-Referendum gestimmt. Bild: REUTERS Bild:

Keinen „No Deal“-Brexit - und auch kein zweites Referendum: Das britische Parlament will eine Verschiebung des EU-Austritts. Theresa May will drei Monate, Donald Tusk schlägt ein Jahr vor. Aber wie soll das gehen?