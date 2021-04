Chipmangel: Die Misere der Autobauer ist hausgemacht

Für den Experten Kleinhans ist der Aufbau einer Fertigung in Europa die teuerste Manier gegenzusteuern: „Breton versucht Windmühlen zu bauen, ohne dass es Kornfelder gibt.“ Wenn Europa sich Milliarden an öffentlichen und privaten Investitionen sparen wolle, dann sollte die EU lieber das Design von Halbleitern in Europa fördern. Davon gebe es in Europa bisher viel zu wenige, so Kleinhans. „Wenn Europa seine Designfähigkeiten wieder gestärkt hat, wird die Region besser darüber nachdenken können, wie man am besten in die Herstellung von Chips investiert.“



Mehr zum Thema: Der Mangel an Computerchips stürzt die Autoindustrie in eine Krise. An ausreichend Nachschub dürfte es mindestens noch bis nächstes Jahr fehlen. Autohersteller und Zulieferer suchen verzweifelt Wege aus der Misere.