Digitalisierung Künstliche Intelligenz: Warum Europa einen Booster braucht

Besser als ein Informations-Rückfluss wäre freilich die Rückkehr der „Brains“, was attraktive Forschungs- und Arbeitsbedingungen in der europäischen Heimat voraussetzt. Dass die Industrie bereits Spitzenreiter in der Automatisierung ist, reicht allein nicht, bietet aber eine Basis: So führt Europa mit weit mehr als 75.000 installierten Robotereinheiten (Stand 2018), noch vor den USA mit rund 55.000 Einheiten.