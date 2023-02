Drei Jahre Brexit: Um Mitternacht jährte sich der real vollzogene Brexit das dritte Mal – Zeit für ein Fazit!

Ist also alles bestens in Brexit-Britannien?



Der Internationale Währungsfonds (IWF) hingegen kam am selben Tag zu einem ganz anderen Schluss: In seinem neuen Ausblick warnte die Organisation in Washington davor, dass Großbritannien in diesem Jahr das einzige führende Industrieland sein könnte, in dem das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Für Deutschland etwa erwartet der IWF zwar auch nur ein geringes Wachstum in Höhe von 0,1 Prozent. In Großbritannien soll sich die Wirtschaft jedoch um 0,6 Prozent verkleinern.