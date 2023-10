EU-Außenminister in Kiew Diese Aktion ist preiswert – verglichen mit dem, was auf Europa zukommt

Der Tagungsort hat Symbolkraft. Die Außenminister der EU kommen am Montag in Kiew zusammen, in der Hauptstadt des europäischen Nachbarstaats, den Russland überfallen hat. Zum ersten Mal überhaupt findet so ein Treffen außerhalb der EU statt. Der Ort, bis heute geheim gehalten, soll Solidarität mit der geschundenen Ukraine signalisieren.