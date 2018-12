 EU-Gipfel: Die Furcht vor dem harten Brexit wächst

Und so kann May bei diesem Gipfel allenfalls kosmetische Änderungen erwarten, Zusicherungen etwa, dass die Lösung für Nordirland, der in Großbritannien so unbeliebte "Backstop", eine absolute Notlösung darstelle, der im besten Fall gar nie angewandt wird. May werden solche Zusätze nicht ausreichen, um den Deal im Januar durch das britische Unterhaus zu bringen.