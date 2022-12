EU-Gipfel: Stoppt den Subventionswahnsinn!

Es geht nicht um Millionen, es geht um Milliardenbeträge, mit denen grüne Energie in Zukunft in Europa gefördert werden soll. Beim EU-Gipfel in Brüssel am heutigen Donnerstag diskutieren die 27 Staats- und Regierungschef ihre Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA), das US-Klimapaket, das 370 Milliarden Dollar für den Übergang zu sauberer Energie vorsieht. Als Diskussionsgrundlage hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) den Spitzenpolitikern aus den Mitgliedsländern ihre Ideen übermittelt. Dazu zählen eine Lockerung der Beihilferegeln, die Subventionen bisher im Zaum halten, und ein Souveränitäts-Fonds, mit dem Europa Subventionen finanzieren will