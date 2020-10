EU-Gipfel Wie Boris Johnson die EU auf den letzten Metern spalten will

Und so spielt die Fischerei, die in der EU gerade einmal 100.000 Menschen beschäftigt, plötzlich eine große Rolle bei den Brexit-Verhandlungen. Macron befürchtet Ausschreitungen der Fischer, die ihren Unmut nicht nur an der Urne kundtun würden. In internen Sitzungen hat er zu verstehen gegeben, dass er keine Szenen wie bei den Gelbwestenprotesten sehen möchte. Macron steht innenpolitisch ohnehin unter Druck. Sein Krisenmanagement in Zeiten der Pandemie empfinden viele Franzosen als wenig überzeugend. Gerade erst hat er die Maßnahmen verschärft, um zu beweisen, dass er durchgreifen kann. Ein Erfolg in den Breit-Verhandlungen wäre sehr willkommen.



Für die Bundesregierung sind dagegen die Wettbewerbsbedingungen wesentlich wichtiger, im EU-Jargon unter „level playing field“ bekannt. Dabei soll vermieden werden, dass Großbritannien den Wettbewerb verzerrt, indem es etwa Unternehmen großzügig subventioniert.