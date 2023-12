EU-Milliarden für Ungarn Wenn der Diktator den Reformbedarf aufzeigt

Am Dienstag hat die EU-Kommission zehn Milliarden Euro für Ungarn freigegeben, die sie wegen Mängeln in der Rechtsstaatlichkeit zurückgehalten hatte. Hinter den Kulissen, so ist zu hören, haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darauf gedrungen, dass die EU-Kommission die Gelder freigibt.