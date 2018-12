Euro-Finanzminister Ein Reförmchen für die Währungsunion

Die EU-Kommission hat im kommenden Haushalt eine Fazilität vorgeschlagen, die Anreize für Reformen schaffen soll und möglicherweise die Kosten von Reformen abfedert. Aber selbst Scholz musste eingestehen, dass der neue Finanzrahmen wohl eher nicht 2019 beschlossen wird. Ein solches Instrument würde auch nur wenig helfen, wenn eine Regierung, wie die italienische, beschließt, sich per Regelbruch bei der eigenen Bevölkerung zu profilieren. Obwohl sich die schwierige Situation in Italien zu einer Krise zuspitzen könnte, fehlt in Europa ganz sichtbar ein Bewusstsein dafür, dass mehr Veränderung notwendig ist, um den Euro zu stärken. Zum Beispiel beim Umgang mit notleidenden Krediten, über die die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament gerade verhandeln – parallel zur großen Euroreform. Die Europaabgeordneten würden den Banken gerne reichlich Zeit für den Abbau von faulen Krediten einräumen. Neun Jahre sollen europäische Banken für die Wertberichtigung Zeit bekommen – in den USA sind es sechs Monate.



Am Montag haben die Finanzminister den 20. Geburtstag des Euros gefeiert. Ein wenig voreilig, denn der offizielle Termin ist erst im Januar 2019. Aber schon jetzt steht fest, dass sie mit dem jüngsten Paket zu wenig getan haben, um den Euro für die kommenden 20 Jahre krisenfest zu machen.