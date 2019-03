„Europa war noch nie in so großer Gefahr“: Macron schlägt Alarm in Europa und fordert „Neubeginn“

Mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer für einen „Neubeginn“ in Europa hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron großen Wirbel ausgelöst. In einem Gastbeitrag, der am Dienstag zeitgleich in den großen Tageszeitungen der 28 Mitgliedsländer der EU erschien, hat sich Macron an die Bürgerinnen und Bürger der EU gewandt und knapp drei Monate vor der Europawahl tiefgreifende Reformen gefordert. „Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr“, warnte Macron und stemmte sich gegen die populistischen und nationalistischen Kräfte innerhalb der EU.