Europäische Waren begehrt EU-Handelsüberschuss mit den USA steigt erneut

Mitten im Zollstreit steigt der Überschuss der EU-Länder im Warenhandel mit den USA deutlich. Von Januar bis Mai kletterte er binnen Jahresfrist um rund 14 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die Ausfuhren in die weltgrößte Volkswirtschaft stiegen in den ersten fünf Monaten um 2,1 Prozent auf mehr als 163 Milliarden Euro zu, die Einfuhren aus den USA sanken hingegen um gut drei Prozent auf rund 108 Milliarden Euro.