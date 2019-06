Europaweiter Vergleich Wo Frauen deutlich weniger Rente bekommen als Männer

So erklären sich auch die geographischen Unterschiede: Vergleichsweise gering ist die Rentenlücke in skandinavischen und osteuropäischen Ländern, wo Männer und Frauen ähnlich häufig oder selten ihre Arbeitszeit reduzieren. Eher hoch ist sie in südeuropäischen Ländern, wo Frauen sich häufiger allein um Familie und Haushalt kümmerten. So liegt die Lücke zwischen dem Renteneinkommen von Männern und Frauen in Dänemark bei gut zwölf, in Spanien dagegen bei fast 73 Prozent.