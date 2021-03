Ex-EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker: Austritt von Fidesz aus der EVP-Fraktion kommt zu spät

Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker begrüßt es, dass die Abgeordneten der Fidesz-Partei von Ungarns Premierminister Viktor Orban aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) ausgetreten sind, findet jedoch, dass dieser Schritt schon früher hätte passieren müssen. „Das ist gut und kommt zu spät“, sagte Juncker der WirtschaftsWoche. „Lange bevor mich Orban via Plakatkampagne in Ungarn wegen der Flüchtlingsfrage angegriffen hat, war ich für seinen Austritt aus der EVP.“ Juncker erklärt den späten Schritt mit „Klüngeln in der EVP, die Orban zugetan waren“. Die christdemokratische EVP, der auch CDU und CSU angehören, hatte jahrelang um eine gemeinsame Position zum Umgang mit Orban gerungen.