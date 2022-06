EZB-Sondersitzung Das Comeback der Eurokrise

Gleichzeitig aber will die EZB es nicht hinnehmen, wenn Länder wie Italien nun in Schieflage geraten. Der Konsolidierungsdruck in solchen Ländern, hin zu einem ausgeglicheneren Haushalt, wird damit schon genommen, bevor er so richtig aufkommt. Zu groß ist die Angst, dass die Entwicklung aus dem Ruder läuft. Etwas zugespitzt: Die EZB muss die Zinsen dringend erhöhen, die Anleihenrenditen aber dürfen nicht steigen. Whatever it takes!