Geldpolitik Liebe EZB, das ist zu wenig!

Auf die Frage, warum die EZB angesichts der rasanten Geldentwertung nicht gleich die Leitzinsen angehoben habe, erklärte Lagarde, die EZB wolle sich bei der Straffung der Geldpolitik an die angekündigte Reihenfolge an Schritten halten. Erst müssten die Anleihekaufprogramme beendet werden, dann folgen höhere Leitzinsen. Daher beschloss die EZB, ihr Anleihekaufprogramm APP zum 1. Juli einzustellen. Das zur Bekämpfung von Deflationsgefahren im Zusammenhang mit der Pandemie aufgelegte Notfallprogramm zum Kauf von Anleihen (PEPP) hatte die EZB bereits Ende März auf Eis gelegt.



Im Verlauf der Pressekonferenz betonte Lagarde mehrfach, dass die EZB sich verpflichtet fühle und daher alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um die hohen Inflationsraten wieder auf ihren Zielwert von zwei Prozent zurück zu führen. Europas oberste Notenbankerin war sichtlich bemüht, den sich an den Finanzmärkten und bei den Bürgern und Unternehmern verfestigenden Inflationserwartungen entgegenzuwirken.