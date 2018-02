Neulich war Vera Jourová zu Besuch in Prag, der Hauptstadt ihrer Heimat Tschechien. Auf der Straße erkannte ein älterer Herr die EU-Kommissarin für Justiz und sprach sie sofort an. Er habe mal auf Facebook gepostet, die Zeiten im Kommunismus seien besser gewesen als die heutigen. Das Soziale Netzwerk habe das aber gelöscht. Nun wollte der Mann von Jourová wissen, warum. „Ich teile seine Meinung nicht“, sagt Jourová bei einem Gespräch mit Journalisten in Brüssel. „Der Mann sollte dennoch erfahren können, warum Facebook seine Äußerung gelöscht hat“, so die Justiz-Kommissarin weiter. Genau dafür setzt sich die Kommission nun verstärkt ein – und setzt die sozialen Netzwerke stärker unter Druck.