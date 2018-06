Strafzölle der USA: Wie Europa reagieren sollte

Aber sie wirkt eben auch entschlossen, das globale Regelsystem, um dessen Aufbau und Entwicklung sich die USA maßgeblich verdient gemacht haben, aus den Angeln zu hebeln. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob der Grund für ihr Handeln in einer Regelverletzung anderer globaler Spieler liegt oder nicht. Genauso wenig kann man einen roten Faden in den Maßnahmen erkennen; sie wirken in ihrer Struktur (welcher Sektor) und in ihrer Höhe (welche Zollhöhe) vor allem willkürlich und werden scheinbar nach Belieben angedroht und zurückgenommen.