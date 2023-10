Führungsgerangel in der EU Schluss mit den Eitelkeiten!

In dieser Situation sollte Europa einig stehen. Stattdessen verheddern sich die beiden wichtigsten Führungspersönlichkeiten der EU wieder mal in persönlichen Animositäten. Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel schrauben ihre Feindseligkeiten auf neue Höhen, als stünde die Welt da draußen still. Für Dienstag hat Ratspräsident Michel kurzfristig einen virtuellen EU-Gipfel angesetzt, um die Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Kurs einzuschwören. Das klingt sinnvoll, ist aber auch eine Ohrfeige für von der Leyen. Er will ihr damit zu verstehen geben: Das Sagen haben in der EU immer noch die Hauptstädte. Michel empfand ihren Besuch in Israel als Selbstinszenierung.