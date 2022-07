Gaskrise Eingeschränkte Solidarität: Deutschland ist selbst schuld

Gerade Deutschland hat in den vergangenen Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, eigenständig über Energiequellen zu bestimmen. Viele in Europa erinnern sich noch daran, wie Deutschland nach der Katastrophe im japanischen Fukushima den Atomausstieg beschloss, ohne Nachbarländer in irgendeiner Weise zu konsultieren. Gleichzeitig machte sich Deutschland von russischem Gas abhängig, ohne politische Risiken einzukalkulieren. Beides waren bewusste Entscheidungen der jeweiligen Bundesregierungen, die nun zu einer hausgemachten Notlage führen.



Lesen Sie auch: Und plötzlich ist Polens dreckiger Kohlestrom attraktiv



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont gerne, dass eine Rezession in Deutschland alle anderen EU-Mitgliedsstaaten in Mitleidenschaft ziehen würde. Das klingt verdächtig nach einem „Too-big-to-fail“ Argument. Deutschland müsse geholfen werden, weil das genauso alternativlos sei wie die Rettung von systemrelevanten Großbanken. Gerade kleinere Staaten fühlen sich von einer solchen Ansage erpresst. Wer unbegrenzte Solidarität erwartet, müsste die Energiepolitik der EU übertragen. Gerade in Deutschland wird das kaum jemand wollen.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.