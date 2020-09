Geldpolitik Die EZB und der starke Euro

In den nächsten Wochen wird die EZB ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Überprüfung der geldpolitischen Strategie fortsetzen, kündigte Lagarde an. Der Schwerpunkt werde dabei auf der Definition des Inflationsziels liegen. Die US-Notenbank Fed hat jüngst vorgelegt und einen Schwenk in ihrer geldpolitischen Strategie beschlossen. Statt wie bisher auf ein jährliches Inflationsziel von zwei Prozent zu zielen wird die Fed sich in Zukunft an der durchschnittlichen Inflationsrate mehrerer Jahre ausrichten.