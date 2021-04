Geldpolitik Die unheilvolle Wirkung der EZB-Negativzinsen

Was Lagarde jedoch verschwieg: Negativzinsen sind eine gigantische Umverteilungsmaschine zwischen den Banken im Norden und Süden der Eurozone. Das zeigt eine aktuelle Studie des Fintech-Unternehmens Deposit Solutions. Demnach haben die Banken in der Eurozone im vergangenen Jahr insgesamt 8,5 Milliarden Euro an Strafzinsen auf ihre Einlagen bei den nationalen Notenbanken gezahlt, so viel wie nie zuvor. Das Gros der Belastungen schulterten die deutschen Finanzinstitute. Sie mussten 2,7 Milliarden Euro an Strafzinsen zahlen, das entspricht 17 Prozent ihrer Vorsteuergewinne.

Der Negativzins ließ die Nettozinseinnahmen der Banken in Deutschland und Frankreich um jeweils rund 3,5 Prozent schrumpfen. In Italien minderte er die Nettozinseinnahmen hingegen nur um ein Prozent, in Spanien und Portugal sogar nur um 0,6 Prozent.