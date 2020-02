Handel zwischen Großbritannien und EU London gibt sich streitlustig

Nähme man diese Drohung ernst, dann müssten beide Seiten versuchen, sich in den kommenden vier Monaten auf zahlreiche Kompromisse zu einigen. Doch das ist durch das britische Verhandlungsmandat schwieriger geworden. Denn die EU besteht derzeit noch darauf, dass sich Großbritannien auch in Zukunft an europäische Standards und Regeln hält – etwa bei den Arbeiterrechten und beim Umweltschutz. Brüssel möchte so verhindern, dass vor den Toren Europas eine riesige deregulierte Steueroase entsteht. Die EU wünscht sich auch, dass der Europäische Gerichtshof auch in Zukunft bei Streitigkeiten zwischen Briten und Kontinentaleuropäern eine Rolle spielen soll.



Doch beides lehnt London ab. Mehr noch: Fischereirechte sollen jedes Jahr neu verhandelt werden und nicht Teil des endgültigen Abkommens sein. Für den Finanzsektor soll es ein Äquivalenzabkommen geben, also eine wechselseitige Anerkennung von Regeln. Dieses Abkommen soll bis zum Sommer stehen. Und Großbritannien wünscht sich eine Freihandelszone für Güter und Agrarprodukte, ohne an EU-Standards gebunden zu sein.