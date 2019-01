Handelsstreit mit USA Kommission erwartet keine Sonderzölle auf Autos

Die EU rechnet laut Kommissarin Cecilia Malmström im schwelenden Handelsstreit mit den USA nicht mit Sonderzöllen auf europäische Autos. Die Europäische Union sei jedoch auch für den Fall gerüstet, dass US-Präsident Donald Trump die Drohung wahr mache, sagte die Handelskommissarin am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte im Juli 2018 bei einem Treffen mit Trump in Washington erreicht, dass die USA vorerst auf Strafabgaben auf Autos aus der EU verzichten. Zudem sollen Handelsbarrieren etwa für Industriegüter oder Flüssiggas abgebaut werden.