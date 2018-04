Irland: Das steckt hinter Apples Milliarden-Zahlung

In den jahrelangen Steuerstreit zwischen dem Internetriesen Apple, der irischen Regierung und der EU-Kommission kommt Bewegung: Ab Mai wird der US-Konzern beginnen, seine Steuerschuld an Irland in Höhe von 13 Milliarden Euro in Tranchen auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Bis Ende September soll dort die volle Summe eingezahlt sein, wie Irlands Finanzminister Pascal Donohoe heute bekanntgab. „Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag“, sagte Donohoe. Vergangenes Jahr hatte das Finanzministerium in Dublin geschätzt, dass der Gesamtbetrag inklusive Zinsen sogar auf 14 Milliarden oder 15 Milliarden Euro steigen könnte.