Kampf gegen Kinderpornographie im Netz Warum interessiert sich ein Hollywood-Star für EU-Regulierung?

Auf Hollywood-Größen trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrem Arbeitsalltag eher selten. Mit Schauspieler Ashton Kutcher („Ey Mann, wo is“ mein Auto“) hat sich die CDU-Politikerin aber schon per Videokonferenz zusammengeschaltet. Beide eint der Wunsch, Kinderpornographie im Netz zu bekämpfen. Kutcher gründete dazu 2009 eigens eine NGO namens Thorn, Englisch für Stachel. Von der Leyen ging das Thema als Familienministerin in Deutschland an, was ihr bei der Netzgemeinde den Namen „Zensursula“ einbrachte.