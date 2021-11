Kartellrecht Google erfolglos: EU-Gericht stärkt Vestager im Kampf gegen Big Tech

„Nur wenn Big-Tech-Unternehmen durch Strafen und Regulierung ökonomisch Konsequenzen spüren, wird sich etwas ändern“, sagt Andresen. Im aktuellen Fall hat sich jenseits der Strafe, die so eben bestätigt wurde, für Google weniger geändert, als der Konkurrenz lieb ist. Foundem-Gründerin Raff beklagt, dass Google die inhaltlichen Auflagen der EU-Kommission seit vier Jahren nicht erfülle, und weiterhin die Konkurrenz behindere. Der neue Auktionsmechanismus sorge immer noch dafür, dass die eigenen Produkte zuoberst angezeigt würden. Die EU-Kommission schaue untätig zu, so Raff. Schon vor drei Jahren bekam Raff dabei Recht von einer jungen Juristin der US-Denkfabrik Open Markets Institute. Lina Khan bestätigte damals die Einschätzung von Raff, dass Google von dem Auktionsmechanismus profitiere. Khan ist mittlerweile oberste Kartellwächterin in den USA und kennt den Fall gut.