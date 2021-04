Lieferrückstände bei Impfdosen Warum die EU ausgerechnet jetzt den Druck auf AstraZeneca erhöht

Im Dauerstreit um den unzuverlässigen Impfstofflieferanten AstraZeneca will die EU-Kommission zu härteren Maßnahmen greifen. Am gestrigen Mittwoch hat die EU-Kommission den Botschaftern der EU-Mitgliedsstaaten ihre Pläne vorgelegt, das schwedisch-juristische Pharmaunternehmen zu verklagen, weil es die vertraglich zugesicherten Impfstoffmengen nicht liefert. Statt 180 Millionen Dosen will AstraZeneca bis Ende Juni nur 70 Millionen Dosen bereit stellen. Am morgigen Freitag werden die EU-Mitgliedsstaaten über das weitere Vorgehen beraten, heißt es in Diplomatenkreisen. „Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag.