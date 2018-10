Lira-Verfall Erdogan will die Inflation einfach verbieten

In der Türkei kommt erschwerend hinzu, dass der Präsident immer wieder die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage gestellt hat. Mehrmals hatte er angekündigt, in Zukunft die Bank stärker kontrollieren zu wollen. Erdoğan gilt als Gegner hoher Zinsen - in einer bizarren Verdrehung von Ursache und Wirkung hängt er der Theorie an, hohe Zinsen seien nicht Medizin, sondern Ursache hoher Inflation.

So kam die Zinserhöhung der Zentralbank von 17,75 auf 24 Prozent im September auch zu spät. Zuviel Vertrauen war bereits verspielt worden, um Anleger noch davon zu überzeugen, Lira zu kaufen. Auf den Absturz der Lira im Juli und August reagierten die Händler in den folgenden Wochen. In der Folge stiegen die Preise im September massiv an.