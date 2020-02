Nach Brexit Brüssel steht vor hartem Budget-Poker

Politisch könnte der Brexit in Brüssel also einen Prozess in Bewegung bringen, den viele Experten als überfällig betrachten. Ob in Fragen der Wirtschaft, der Verteidigung, der Außenbeziehungen oder der Erweiterung der Union auf dem Balkan - der Handlungsbedarf lässt sich kaum ignorieren. Entsprechend wurde der Wunsch nach strukturellen Veränderungen zuletzt immer öfter und immer offener ausgesprochen. „All dies erfordert eine Erneuerung des europäischen Ansatzes“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. „Wir leben nicht mehr in der Welt der 1990er Jahre.“