Ökonom zu Draghi und Lagarde: „Bald kommen Aktienkäufe auf die Tagesordnung der EZB“

Sie finden Aktienkäufe einer Notenbank unproblematisch?

Nein, nur liegen die Probleme an anderer Stelle. Im Vergleich zu Anleihekäufen ist der Aktienerwerb einer Notenbank das kleinere Übel – sofern die Zentralbank keine Aktien von bestimmten Unternehmen kauft, sondern wie in Japan in ETFs investiert und sich am Aktienmarkt in der Breite engagiert. Hätte die EZB ab 2015 ETFs gekauft und Staatsanleihen nie angepackt, wäre dies der bessere Weg gewesen. Unser Problem ist, dass mögliche Aktienkäufe nicht an die Stelle der Anleihekäufe treten, sondern oben drauf kommen. In der Summe ist das eine enorme Marktverzerrung. Bedenklich ist auch ein anderer Punkt: Wenn die EZB künftig ETFs erwirbt, kauft sie sich per se bei großen Konzernen ein. Wer nicht an der Börse notiert ist, profitiert auch nicht vom Kapitaleinsatz und von der Kurspflege der EZB. Das ist eine Diskriminierung des Mittelstands.