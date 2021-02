Pandemie Worum die EU-Länder beim Impfpass streiten

Dafür gibt es mehrere Gründe. Beide Länder haben erst einen geringen Anteil ihrer Bevölkerung zwei Mal geimpft, in Frankreich liegt die Quote bei unter zwei Prozent. Geimpften ihre Freiheiten zurückzugeben, so lange ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht einmal einen Impftermin erhalten hat, wird als politisch schwierig angesehen. Die größte Gruppe im Europäischen Parlament, die Christdemokraten, an deren Spitze der vom Deutschen Manfred Weber (CSU) steht, hat in einem Brief an Ratspräsident Charles Michel ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Impfpass erst dann als Freibrief für Reisen und andere Freizeitaktivitäten eingesetzt werden dürfe, wenn tatsächlich die gesamte Bevölkerung ein Impfangebot erhalten habe.