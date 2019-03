Parlament stimmt gegen Brexit-Abkommen Und was nun, Frau May?

Aber Theresa May hat ein ausgesprochenes Talent, Rückschläge zu ignorieren. In ihrer Zeit als Premierministerin hat sie mehrere schwere Schlappen ausgesessen. Und ihre selbstsichere Reaktion direkt nach der schweren Niederlage am Dienstagabend sprach Bände. Dass sie zurücktreten könnte, erscheint ausgesprochen unwahrscheinlich.