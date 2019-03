Brexit Wohin das Londoner Kapital flieht

Die Zahl verwundert zunächst, hatten sich doch Frankfurter Stadtvermarkter positiv über die vielen Zuzügler aus Großbritannien geäußert. Auch die deutsche Aufsicht berichtet gern über zahlreiche Gespräche mit betroffenen Banken, die in Frankfurt Zuflucht suchen.

Tatsächlich täuschen die reinen Zahlen: Während sich in Dublin vor allem Vermögensverwalter ansiedeln, zieht es die großen Banken laut New Financial eher nach Frankfurt. „Nahezu 90 Prozent der Firmen, die Frankfurt als ihre EU-Basis gewählt haben, sind Banken“, schreiben die Forscher in ihrem Report. Broker und Handelsplattformen haben sich dagegen für Amsterdam entschieden.