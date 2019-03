Parlament stimmt gegen Brexit-Abkommen Und was nun, Frau May?

Doch Brüssel hielt konsequent an der Position fest, dass es am eigentlichen Vertragstext des Austrittsabkommens keine Änderungen geben dürfe. Am Ende kam May nur mit einigen ergänzenden Zusicherungen nach Hause.



Was war dieser „Backstop“ noch mal?



Beim Nordirland-Backstop handelt es sich um eine Art Versicherung, die in Kraft treten würde, falls es Brüssel und London bei den kommenden Gesprächen über die zukünftigen Beziehungen nicht gelingen sollte, eine Lösung zu finden, mit der eine harte Grenze zwischen dem britisch verwalteten Nordirland und der Republik Irland verhindert werden kann. Denn dort würde nach dem Brexit die neue EU-Außengrenze verlaufen.