Protest der Gelbwesten Milliarden sollen Frankreich den sozialen Frieden bringen

Der Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Ausgaben, Olivier Dussopt, bezifferte die Kosten für die von Macron gemachten Ankündigungen am Montagabend im Wirtschaftssender BFMTV auf 8 bis 10 Milliarden Euro. Zusammen mit den bereits vergangene Woche ausgesetzten Ökosteuern auf Diesel und Benzin, die ab Januar rund 4 Milliarden Euro in die Staatskassen gespült hätten, lässt sich Macron sein Friedensangebot an die aufgebrachten Bürger also zwischen 12 und 14 Milliarden Euro kosten. Ob und wie sie gegenfinanziert werden können, ist unklar.