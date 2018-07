Regierungskrise in Großbritannien Auch der neue Brexit-Minister wird May nicht retten

Für Brüssel bedeutet der neue Minister zunächst mehr Ungewissheit. Die Verhandlungen waren in den letzten Wochen ja nahezu zum Stillstand gekommen, weil May keine Vorschläge für die künftigen Beziehungen präsentiert hatte. Die Uhr tickt, wie Barnier stets betont, und bis zum nächsten entscheidenden EU-Gipfel im Oktober bleibt angesichts der langen Sommerpause in London und Brüssel nur noch wenig Zeit. Außerdem stehen im Herbst in Großbritannien die Parteitage an – traditionell betreibt das politische Großbritannien in diesen Wochen nur noch Nabelschau. Darüber hinaus gibt es ernste Zweifel, ob Mays Soft-Brexit-Plan für die EU akzeptabel sein wird. Barnier flüchtete sich bisher in diplomatischen Formulierungen, die nicht erkennen lassen, wie er Mays Vorschläge tatsächlich beurteilt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am morgigen Dienstag anlässlich des Balkan-Gipfels für eine Stippvisite nach London kommt, blieb bisher ebenfalls stumm. May hatte Merkel am Donnerstag in Berlin besucht, sie skizzierte der Bundeskanzlerin die wesentlichen Punkte ihres Plans und warb um ihre Zustimmung. Klare Worte fand bisher nur die niederländische Europaabgeordnete Sophia in 't Veld, die Stellvertreterin von Guy Verhofstadt, der als Brexit-Chefunterhändler des Europaparlaments fungiert. Sie verwies darauf, dass die vier Säulen des Binnenmarktes untrennbar miteinander verbunden seien. Die Freizügigkeit einzuschränken und gleichzeitig eine Freihandelszone im Güterverkehr mit der EU anzustreben, wie May es vorgeschlagen habe, sei nicht akzeptabel, denn das stelle die Integrität des Binnenmarktes in Frage.