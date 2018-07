Regierungskrise in Großbritannien Davis' Rücktritt könnte Mays Ende bedeuten

Dessen Rücktritt wurde in London nämlich nicht nur mit rein ideologischen Gründen in Verbindung gebracht. Es war schon lange ein offenes Geheimnis, dass der 69jährige Minister amtsmüde war und es May übel nahm, dass sie die Verhandlungsführung mit EU-Unterhändler Michel Barnier de facto längst an den Spitzenbeamten Oliver Robbins delegiert hatte. Offizielle Dokumente des Brexit-Ministeriums zeigen, dass Davis im letzten halben Jahr nur knapp vier Stunden direkt mit Barnier verhandelte, er war längst auf ein Seitengleis geschoben worden und hatte mehr kaum Einfluss auf die Gespräche. Robbins war es auch, der den weichen Brexit-Kurs konzipiert hatte, den May ihrem Kabinett am Freitag vorstellte. Davis hatte sich im Parlament auch häufiger blamiert, weil es ihm an Kenntnissen über die EU und die Brexit-Modalitäten fehlte. Er galt als faul und hatte wenig Interesse, sich in die Materie einzuarbeiten. Gove ist hier von einem ganz anderen Kaliber, er gilt außerdem als Politiker, der etwas bewegen will. Das hat er bisher schon als Bildungs- und Justizminister bewiesen, wo er durch seinen Reformeifer auffiel.