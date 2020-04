Was in China der Markt von Wuhan, wo fernöstliche Feinschmecker Schleichkatzen blutwarm verspeisten, sind in Österreich der Kuhstall und das Kitzloch, in denen Touristen in trunkenfeuchter Après-Ski-Luft auf den Tischen tanzten: Wahre Virenschleudern. In Wuhan sprang das Virus auf den Menschen über, von Ischgl aus streute es Richtung Norden. Die Bonzen in China fürchteten um den Ruf der Partei, Wirte und Lokalpolitiker in Ischgl um ihr Geschäft – und vertuschten die Infektionen. Als sie dann nicht mehr zu leugnen waren, wurden Tausende Touristen schnell aus Tirol gejagt, die das Virus dann über die deutschen Bundesländer, die Skiferien hatten, verteilten. Danke, Österreich!