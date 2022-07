Rishi Sunak Wie Großbritanniens einstiger Superstar-Schatzkanzler abstürzte

Doch seitdem hat Sunak viel von seinem Superstar-Status eingebüßt. Sein Frühjahrshaushalt, den er im März vorstellte, war phantasielos und enthielt kaum etwas, um den explodierenden Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken. Im April wurde dann bekannt, dass Sunaks Frau Akshata Murthy, Tochter eines indischen IT-Milliardärs, einen äußerst umstrittenen Steuerstatus besaß, der es ihr erlaubte, in Großbritannien keine Steuern auf Einkommen aus dem Ausland zu zahlen. Die BBC schätzte, dass sie damit mehr als zwei Millionen Pfund an britischen Steuern im Jahr sparte. Der Vorfall sorgte für einen wohlverdienten Aufschrei. Murthy gab sich reuig und erklärte, sie werde in Zukunft auch ihr Einkommen im Ausland in Großbritannien versteuern. Ein wütender Sunak leitete eine Untersuchung ein, die klären sollte, wie Informationen über den Steuerstatus seiner Frau an die Öffentlichkeit gelangen konnten.