Staatsfinanzierung Kein Geld für die NPD – was bedeutet das Urteil für die AfD?

Finanziell könnte das für die AfD gravierende Folgen haben, erklärt Parteirechtler Sebastian Roßner. 2021 bezog die AfD etwa 11 Millionen Euro ihrer Finanzierung direkt aus staatlichen Zuwendungen. Doch wie realistisch ist so ein Finanzierungsausschluss für die AfD? „Um die staatliche Parteifinanzierung zu streichen, muss das Bundesverfassungsgericht feststellen, dass die AfD verfassungsfeindlich ist – die Kriterien sind also weitgehend dieselben wie für ein Parteiverbot“ sagt Roßner. Einziger Unterschied: Ein Finanzierungsausschlussverfahren sei auch für faktisch unbedeutende Parteien wie die NPD anwendbar. So wäre der Aufwand für dieses Verfahren im Fall der AfD derselbe wie für ein Verbotsverfahren – mit schwächerer Wirkung. „Damit würde dieses Verfahren rechtlich wahrscheinlich nicht für die AfD in Betracht kommen“. Wenn also das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet wird, würde rechtlich nur ein Verbotsverfahren Sinn ergeben.