Streit um die Maut Das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bayern und Österreich

Begründet werden die Sperren der Tiroler Landstraßen mit Sicherheitsaspekten: „Wenn die Dörfer vom Ausweichverkehr derart verstopft sind, dass es nicht einmal mehr für die Rettungsdienste ein Durchkommen gibt, dann können und dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Es geht darum, die Verkehrssicherheit und Verkehrsflüssigkeit zu gewährleisten und die verkehrsgeplagte Bevölkerung zu entlasten. Das sind wir den Menschen in unserem Land schuldig“, teilte Platter mit.



Für die Sperren in Tirol sollen auch die Betreiber von Navigationsgeräten in die Pflicht genommen werden. Die Tiroler Polizei hat laut eigenen Angaben den Betreibern der Navi-Geräte bereits die neuen Daten für Karten ohne die gesperrten Straßen übermittelt. „Wir sind zuversichtlich, dass die Navis die Strecke dann so berechnen, dass es zu keinem Ausweichverkehr kommt“, erklärte Markus Widmann, Leiter der Verkehrspolizei in Tirol. Die Einhaltung der Sperren sollen zudem von der Polizei überprüft werden. „Reisende sollen auf den Hauptverkehrsstrecken bleiben. Dies wird von uns genau beobachtet“, so Widmann.