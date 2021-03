Streit um Exportverbot für Impfstoffe Die EU setzte naiv auf den Markt, andere agierten strategisch

Die EU steht vor der dritten Welle der Coronapandemie, und in vielen Hauptstädten herrscht blanke Hilflosigkeit. Nicht nur in Berlin fehlt ein Konzept für die Krise. In Paris schrecken die Verantwortlichen nicht mehr vor Fake-News zurück. Und in Brüssel ordnet die nationale Regierung eine vierwöchige Osterpause an, wenige Tage nachdem sie – trotz stark steigender Fallzahlen – keine unmittelbaren Schritte beschlossen hatte. Gleichzeitig schlägt die EU-Kommission eine Verschärfung des Transparenzmechanismus vor, der bisher wenig Ergebnisse gezeitigt hat. Beim Gipfel am Donnerstag dürfte das darin enthaltene Exportverbot für Streit zwischen Mitgliedsstaaten sorgen.