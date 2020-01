Tauchsieder: Die Rottweiler-Gesellschaft

Natürlich: Collier meint es ganz anders, meint es gut – meint die drei „ethischen Gefühle“ Adam Smiths: die starken Emotionen, die aus persönlicher Vertrautheit entstehen; die „Sollensforderungen“, die jeder Mensch im täglichen Umgang mit anderen Menschen in sich verspürt; das Pflichtgefühl gegenüber weit entfernt lebenden Menschen in Not. Aber Bücher, in denen die Welt missverständlich und widersprüchlich bemeint wird, braucht kein Mensch. Und Bücher, in denen sich ein Ökonom dauernd für seinen wertneutralen Blick auf die Welt, seinen unideologischen Pragmatismus lobt, nur um genauso dauernd „die Nation“ und „die Familie“ als besonders bedeutsame Identitätsanker (gegenüber der Religion, der Kunst, des Naturerlebnisses etwa, die Collier mit keinem Wort erwähnt) herauszustreichen – die braucht auch kein Mensch. Es ist bezeichnend, dass Collier am Ende – im Einklang mit der SPD-Spitze, die den Unterschied zwischen dem zentralisierten Großbritannien und dem föderalen Deutschland geflissentlich ignoriert – zur Rettung des Kapitalismus vor allem „Agglomerationsgewinne“ abschöpfen will: die ökonomischen Renten von Immobilienbesitzern und hochqualifizierten Singles in London, die, so Collier, überproportional von öffentlichen Gütern (Rechtsstaatlichkeit, Infrastruktur) profitierten, die kollektiv produziert würden. Und es ist leider auch bezeichnend, dass er sich seinen Lieblingsfeind, den Metropolensingle, besonders gern als berufstätige Frau vorstellt.