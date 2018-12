Tauziehen um Haushalt Italien zu kleinen Änderungen am Budgetplan bereit

Die Regierung in Rom plant eigentlich für nächstes Jahr eine deutlich höhere Neuverschulung als nach EU-Regeln erlaubt und von der Vorgängerregierung zugesagt – nämlich 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes statt der zuvor erklärten 0,8 Prozent. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega will damit teure Wahlversprechen finanzieren, etwa ein Grundeinkommen in Form eines Bürgergeldes und eine Senkung des Renteneintrittsalters.



Moscovici hatte am Dienstag, dass sich die Kommission nicht in die Steuerpolitik einmischen, sondern lediglich ihre Vereinbarkeit mit EU-Vorschriften sicherstellen wolle. „Wir streiten nicht über die Rentenreform“, so der Franzose. „Denn es liegt an der italienischen Regierung, ihre eigenen politischen Entscheidungen zu treffen.“