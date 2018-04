Ungarn: Was Orbans Wiederwahl für die EU bedeutet

Was hat Orban jetzt vor?

Er wird weiter an dem von ihm 2014 ausgerufenen „illiberalen Staat“ arbeiten. Er wird versuchen, die letzten unabhängigen Medien mundtot zu machen, darunter den Fernsehsender RTL-Klub, eine Tochter der RTL-Gruppe. Er wird unbequeme Zivilorganisationen in die Illegalität drängen. Er wird die immer noch relativ unabhängige Gerichtsbarkeit seiner Kontrolle unterwerfen. Auf europäischer Ebene wird er sich weiter gegen jede auf Solidarität gegründete Asyl- und Flüchtlingspolitik stemmen.