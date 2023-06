Vor Zinsentscheid Kerninflation in Großbritannien auf höchsten Stand seit 1992

Bereits jetzt liegen die Leitzinsen in Großbritannien auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise 2008. Seit Ende 2021 hat ihn die Notenbank von fast null auf 4,5 Prozent angehoben. Es ist einer der schärfsten Straffungsprozesse, den die britische Wirtschaft je zu verkraften hatte. Hintergrund ist der starke Anstieg der Inflation, der vor allem auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zurückgeht.



Lesen Sie auch: Niedergang der britischen Autoindustrie seit dem Brexit



Das Pfund reagierte auf die Inflationszahlen zunächst mit Kursgewinnen gegenüber Euro und Dollar. Im Handelsverlauf geriet die britische Währung jedoch unter Druck. Am Markt wurden Stagflationsängste als Grund genannt, also die Furcht vor einer stagnierenden Wirtschaft bei zugleich hoher Teuerung. Schon jetzt spürt die Wirtschaft den Gegenwind der kräftigen Zinsanhebungen. Ein großes Thema sind etwa die stark gestiegenen Hypothekenzinsen, die die Baufinanzierung für die Haushalte erheblich verteuern.