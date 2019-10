Vorschlag zum Brexit Johnsons Plan ist schon so gut wie gescheitert

Dann geht es schnell zur Sache: Johnson schreibt, sein Vorschlag entferne den Nordirland-Backstop aus dem Brexit-Deal, den Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Johnson geht noch einen Schritt weiter, indem er schreibt, der Backstop sei als „Brücke“ gedacht gewesen hin zu einer langfristigen Regelung, bei der Großbritannien in Zollfragen und in rechtlichen Belangen eng an die EU angebunden geblieben wäre. Doch „diese zukünftige Beziehung ist nicht das Ziel der gegenwärtigen Regierung“, schreibt er dann. Er wünsche sich zwar ein Freihandelsabkommen mit der EU. Ansonsten werde das Land aber „in regulatorischen Belangen und bei der Handelspolitik“ eigene Wege gehen.