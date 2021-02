„Vorsichtiger Leitplan“ So sieht Boris Johnsons „Einbahnstraße in die Freiheit“ aus

Und auch aus einem anderen Grund mischen sich in diesen Tagen Misstöne in die ansonsten positiven Meldungen: Vor wenigen Tagen urteilte ein Gericht in London, dass die Regierung gesetzwidrig gehandelt hat, als sie im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Pandemie Aufträge in Milliardenhöhe vergeben hat. In zahlreichen Fällen hat es die Regierung dabei versäumt, Details zu den Aufträgen – die in aller Regel ohne Ausschreibungen vergeben wurden – innerhalb von 30 Tagen publik zu machen. Die Regierung vergab auch Hunderte von Aufträgen an Firmen, die keinerlei Expertise vorweisen konnten. Oft gingen millionenschwere Aufträge an Tory-Parteifreunde, Großspender oder sogar an Nachbarn führender Tory-Politker. Ein Großteil der Briten glaubt daher, dass Korruption im Spiel war.



