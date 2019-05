Wahlaufrufe von Unternehmen „Haltung kann ein Wettbewerbsvorteil sein“

In Tageszeitungen ist aber auch eine Anzeige der Lufthansa zu sehen mit einem Flugzeug, auf dem „Say yes to Europe“ steht. Und unten in der Ecke der Anzeige steht: „Say yes to the world“.

Ja, das ist der internationale Marken-Claim. Lufthansa spürt, dass er die heutige Gefühlslage der Menschen sehr gut trifft. Dass in Zeiten, in der überall symbolische Mauern hochgezogen werden, eine Marke eine Haltung entgegensetzen sollte. Lufthansa lebt natürlich von einem freien Europa ohne Grenzen. Der Erfolg hat uns als Agentur ermutigt, die Idee „Say yes to Europe“ zu entwickeln. Lufthansa selbst kam dann auf die Idee, den Claim auch auf einem Flugzeug anzubringen. Auf den „Fanhansa“-Siegerflieger zur Fußball-WM 2014 gab es ja bereits ein sehr positives Feedback.